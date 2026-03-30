В мире может начаться новый виток гонки ядерных вооружений

Мир может погрузиться в новую гонку ядерных вооружений. К такому развитию событий может привести военная операция США и Израиля против Ирана.

По версии Bloomberg, правительства стран от севера Атлантики до запада Тихого океана начинают все более открыто рассуждать о необходимости получения собственного ядерного арсенала. Кроме того, некоторые страны, которых ранее устраивал ядерный зонтик США (например, Польша и Германия), стали приветствовать намерение Франции распространить свой ядерный зонтик на Европу.

На этом фоне США изучают возможность возобновления ядерных испытаний, пишет ТАСС.