В Свердловской области в смертельном ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля погибли три человека

В Свердловской области в смертельном ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля погибли три человека.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции, трагедия произошла на на 12-м километре автодороги Туринск - Урусово - Благовещенское - Кондрахино.

По предварительным данным, водитель Renault Logan при прохождении затяжного поворота не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу. В этот момент по встречной полосе двигался грузовой автомобиль МАЗ.

Движение автомобилей на участке после ДТП было временно ограничено в обе стороны.