Командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции пообещал атаковать новые "ценные" объекты США и Израиля

Иранские военные в скором времени нанесут удары по новым "ценным" американским и израильским объектам на Ближнем Востоке. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) генерал Маджид Мусави.

"Благодаря усилиям [иранской] разведки и ударам [исламской республики] у Америки не осталось иного выбора, кроме как убраться подальше от иранских границ. Это доказывают и обломки [уничтоженных Ираном] американских самолетов, а также разрушенных складов [противника]", - цитирует его ТАСС.

"Вскоре в этот список [пораженных целей] будут добавлены новые ценные объекты", - подчеркнул Мусави.