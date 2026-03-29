Чечня частично осталась обесточенной из-за непогоды

В Чеченской Республике введен режим повышенной готовности из-за сильных дождей. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства ЧР Магомед Даудов, сообщили в пресс-службе властей региона.

По данным "Чеченэнерго", в результате обильных ливней и ветра, прошедших в республике, произошли отключения в сетях 0,4/6/10 кВ. Непогода привела к подтоплениям и оползням, затронувшим линии электропередачи. Монтаж опор на поврежденных участках продолжается.

Для ликвидации последствий мобилизованы 27 аварийных бригад (117 специалистов). Для обеспечения бесперебойного электроснабжения социально значимых объектов подготовлены 14 резервных источников снабжения электроэнергией.

Ситуация находится на личном контроле Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Восстановительные работы координирует Оперштаб по развитию региональной электроэнергетики под руководством советника Главы ЧР, депутата Госдумы РФ Адама Делимханова.

Управляющий директор "Чеченэнерго" Иса Кадиров лично выезжает на места аварий, контролирует устранение технологических нарушений и координирует работу специалистов. Всем необходимым энергетиков обеспечивает Региональный Общественный Фонд имени Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова под руководством Аймани Несиевны.

Несмотря на сложные погодные условия и размыв дорог, энергетики работают в круглосуточном режиме. В настоящее время без электроснабжения остаются отдельные районы Грозного, Шали, Надтеречного и Ножай-Юртовского районов. Восстановительные мероприятия будут продолжены до полного устранения последствий стихии.