В Рязанской области два человека погибли при столкновении автомобиля с поездом

В Милославском районе Рязанской области на железнодорожном переезде 281-й километр Раненбургской дистанции пути столкнулись легковой автомобиль Renault Duster и пассажирский поезд, сообщили Накануне.RU в УМВД по региону.

ДТП произошло примерно в 10.50. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия.

По данным Юго-Восточной железной дороги, водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 46 Тамбов – Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Задержек пассажирских поездов из-за происшествия не произошло.