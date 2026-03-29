Российские военнослужащие освободили Ковшаровку Харьковской области

Подразделениями группировки войск "Запад" в результате решительных действий освобожден населенный пункт Ковшаровка Харьковской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Моначиновка, Московка, Студенок Харьковской области, Красный Лиман и Старый Караван Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два склада боеприпасов.