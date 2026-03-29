Полиция предупредила о вредоносном ПО, которое под видом приложений для оплаты ЖКХ внедряют мошенники

МВД России предупредило, что мошенники распространяют вредоносные приложения.

Со ссылкой на ведомство ТАСС сообщает, что фиксируются случаи распространения вредоносных приложений под видом утилита (небольшая вспомогательная программа в составе системного ПО, предназначенная для выполнения специализированных, узконаправленных задач) для отслеживания радаров ДПС, оплаты услуг ЖКХ, приложений банков.

Установка подобных программ дает мошенникам возможность списания средств, оформления микрозаймов и кражи персональных данных.