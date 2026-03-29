Вице-мэр Челябинска Астахов арестован по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями

Тракторозаводский районный суд Челябинска, рассмотрев ходатайство следствия, арестовал на два месяца заместителя главы администрации Челябинска Александра Астахова.

Как сообщает "КоммерсантЪ", его вместе с начальником управления ЖКХ Вадимом Храмцовым, также задержанным накануне, подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями при заключении контрактов подведомственным им МУП ПОВВ на сумму в более чем 300 млн руб., в результате чего бюджету города якобы был причинен ущерб на сумму в более чем 180 миллионов рублей. При этом уголовное дело возбуждено в сентябре 2025 года, и в общей сложности по нему проходит семь обвиняемых.

Астахов вину не признал, заявив суду что никуда уезжать не собирается, родился и живет в Челябинске, и работал на благо города. По словам адвоката, за вице-мэра готов поручиться известный в Челябинске политик и предприниматель Борис Видгоф. В свое время Александр Астахов работал на предприятиях Видгофа, в частности, возглавлял гостиничный комплекс "Славянка" и гранд-отель "Видгоф".

Александра Астахова и Вадима Храмцова задержали в субботу утром сотрудники регионального управления ФСБ. Вместе со следователями регионального управления Следственного комитета они провели обыски по местам жительства и работы чиновников.

В мэрии Челябинска никак не комментируют ситуацию.

МУП ПОВВ – крупнейшее муниципальное предприятие Челябинска, которое занимается обслуживанием, ремонтом и строительством сетей водоснабжения и водоотведения в Челябинске и его городе-спутнике Копейске.

По данным системы СПАРК-Интерфакс, выручка предприятия в 2024 году составила более 5,5 млрд руб.

Осенью прошлого года сотрудниками ФСБ были задержаны, а судом арестованы сразу два бывших директора МУП ПОВВ – Сергей Хабиров и Александр Шишков. Следствие вменяет им тот же состав, что и Астахову с Храмцовым – злоупотребление служебным положением при заключении контрактов. По версии следствия, в июле 2024 года Хабиров, сговорившись с главным инженером предприятия Шишковым, заключил два муниципальных контракта на устранение аварий на объектах уличной сети Челябинска по завышенной стоимости. Подрядчиком стало "Проекты и решения". В результате бюджету Челябинска был нанесен ущерб в 116 миллионов рублей. В январе нынешнего года суд продлил арест Хабирова.

"Проекты и решения" зарегистрировано в Краснодарском крае. Выручка компании в 2024 году составила немногим более 200 млн руб. Владелец и гендиректор – Михаил Волков, он также был задержан в ходе расследования.