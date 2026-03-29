Вице-мэр Челябинска Астахов арестован по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями

29 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Происшествия Челябинская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Вице-мэр Челябинска Астахов арестован по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями

Тракторозаводский районный суд Челябинска, рассмотрев ходатайство следствия, арестовал на два месяца заместителя главы администрации Челябинска Александра Астахова.

Как сообщает "КоммерсантЪ", его вместе с начальником управления ЖКХ Вадимом Храмцовым, также задержанным накануне, подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями при заключении контрактов подведомственным им МУП ПОВВ на сумму в более чем 300 млн руб., в результате чего бюджету города якобы был причинен ущерб на сумму в более чем 180 миллионов рублей. При этом уголовное дело возбуждено в сентябре 2025 года, и в общей сложности по нему проходит семь обвиняемых.

Астахов вину не признал, заявив суду что никуда уезжать не собирается, родился и живет в Челябинске, и работал на благо города. По словам адвоката, за вице-мэра готов поручиться известный в Челябинске политик и предприниматель Борис Видгоф. В свое время Александр Астахов работал на предприятиях Видгофа, в частности, возглавлял гостиничный комплекс "Славянка" и гранд-отель "Видгоф".

Александра Астахова и Вадима Храмцова задержали в субботу утром сотрудники регионального управления ФСБ. Вместе со следователями регионального управления Следственного комитета они провели обыски по местам жительства и работы чиновников.

В мэрии Челябинска никак не комментируют ситуацию.

МУП ПОВВ – крупнейшее муниципальное предприятие Челябинска, которое занимается обслуживанием, ремонтом и строительством сетей водоснабжения и водоотведения в Челябинске и его городе-спутнике Копейске.

По данным системы СПАРК-Интерфакс, выручка предприятия в 2024 году составила более 5,5 млрд руб.

Осенью прошлого года сотрудниками ФСБ были задержаны, а судом арестованы сразу два бывших директора МУП ПОВВ – Сергей Хабиров и Александр Шишков. Следствие вменяет им тот же состав, что и Астахову с Храмцовым – злоупотребление служебным положением при заключении контрактов. По версии следствия, в июле 2024 года Хабиров, сговорившись с главным инженером предприятия Шишковым, заключил два муниципальных контракта на устранение аварий на объектах уличной сети Челябинска по завышенной стоимости. Подрядчиком стало "Проекты и решения". В результате бюджету Челябинска был нанесен ущерб в 116 миллионов рублей. В январе нынешнего года суд продлил арест Хабирова.

"Проекты и решения" зарегистрировано в Краснодарском крае. Выручка компании в 2024 году составила немногим более 200 млн руб. Владелец и гендиректор – Михаил Волков, он также был задержан в ходе расследования.

Теги: Александр Астахов, Вадим Храмцов, превышение полномочий


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети