СМИ: Киев готовит к мобилизации женщин

Киев готовит к мобилизации женщин. Это следует из появления социальной рекламы с призывом женщин к участию в защите Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

"Украинская сторона готовится мобилизовывать женскую половину населения, и появление социальной рекламы с аналогичным призывом, призывом к участию в защите Украины - прямое тому подтверждение", - сообщает издание.

Ранее Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию до 4 мая 2026 года. Впервые Зеленский объявил военное положение в день начала Россией СВО, 24 февраля 2022 года. На следующий день была объявлена всеобщая мобилизация.

С 2024 года методы мобилизации на Украине жестко критикуются, а том числе депутатами Рады, которые открыто говорят о массовых нарушениях и избиениях людей. На Украине давно ходят слухи, что под новое финансирование, которое недавно выделил ЕС, Зеленский ужесточит и мобилизацию. В частности, ожидается понижение мобилизационного возраста, усиление мобилизации женщин, закрытие границ для молодежи.