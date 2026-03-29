В Тюмени задержали двух женщин после пожара в военкомате

В Тюмени двух женщин задержали после пожара у входа в здание, где располагается военкомат, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Инцидент произошел накануне. По сообщениям в соцсетях, на крыльце у здания, в котором располагается военкомат, на незначительной площади произошел пожар, после того как неизвестная кинула туда коктейли с зажигательной смесью.

В главном управлении МЧС по Тюменской области подтвердили факт пожара по адресу ул. Рижская. Сообщение поступило около 18.00 по местному времени. Огонь был на незначительной площади, потушен до прибытия пожарных подразделений.

Помимо военного комиссариата, по информации из открытых источников, в здании располагаются магазин "Магнит", а также жилые квартиры.