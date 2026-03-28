Изъято имущество умершего мэра Вологды Шулепова

29 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Общество Вологодская область
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Изъято имущество умершего мэра Вологды Шулепова

В России изъято в доход государства имущество скончавшегося ранее мэра Вологды Евгения Шулепова.

Среди изъятого имущества – 47 объектов недвижимости (часть из которых расположена в Москве), транспортные средства, находящиеся на счетах 72 млн руб. и $16,7 тыс. и €20 тыс. наличными, которые были изъяты во время расследования, а также 61,4 млн руб. – эквивалент стоимости проданных объектов в Сочи, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

О смерти Шулепова стало известно в сентябре 2025 г. После кончины экс-мэра производство по делу приостановили в связи со смертью ответчика до определения его правопреемников и истечения шестимесячного срока для принятия наследства. Впоследствии производство возобновлено.

Шулепов руководил Вологдой с 1 ноября 2008 по 26 сентября 2016 гг.

Теги: Евгений Шулепов, имущество, изъятие


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.09.2025 08:00 Мск Умер находившийся под следствием бывший мэр Вологды Шулепов
Ранее 01.08.2025 19:09 Мск Суд наложил арест на имущество экс-главы Вологды и депутата Госдумы Евгения Шулепова
Ранее 12.07.2024 14:35 Мск В Вологде арестован предполагаемый подельник экс-мэра

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети