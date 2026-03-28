Изъято имущество умершего мэра Вологды Шулепова

В России изъято в доход государства имущество скончавшегося ранее мэра Вологды Евгения Шулепова.

Среди изъятого имущества – 47 объектов недвижимости (часть из которых расположена в Москве), транспортные средства, находящиеся на счетах 72 млн руб. и $16,7 тыс. и €20 тыс. наличными, которые были изъяты во время расследования, а также 61,4 млн руб. – эквивалент стоимости проданных объектов в Сочи, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

О смерти Шулепова стало известно в сентябре 2025 г. После кончины экс-мэра производство по делу приостановили в связи со смертью ответчика до определения его правопреемников и истечения шестимесячного срока для принятия наследства. Впоследствии производство возобновлено.

Шулепов руководил Вологдой с 1 ноября 2008 по 26 сентября 2016 гг.