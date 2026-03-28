В Иране детям разрешили служить в армии

В Иране снижен призывной возраст. Теперь пойти в армию можно с 12 лет.

О новых параметрах призывного возраста сообщил замглавы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Рахим Надали. Он призвал подростков 12-13 лет добровольно поступить на военную службу.

12-летних детей будут привлекать к разведывательному и оперативному патрулированию, к работе на контрольно-пропускных пунктах "Басидж", приготовлению пищи для войск, уходу за ранеными военнослужащими и другим видам службы, приводит "Ъ" данные Al Arabiya.