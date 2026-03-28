В Дагестане из-за осадков ввели режим повышенной готовности

Режим будет действовать до понедельника на всей территории республики. В отдельных районах столицы республики, Махачкалы, ввели режим чрезвычайной ситуации. Максимальное количество осадков выпало в Махачкале, Дербенте, населённых пунктах Ахты, Куппа, Касумкент, Избербаш, Кумух.

"Осадки до 50 мм фиксируют по всему Дагестану. По большей части есть проблемы с энергоснабжением. Наиболее сложная ситуация в столице. Прошу определиться с необходимой помощью", - цитирует пресс-служба администрации главы Дагестана руководителя республики Сергея Меликова.