На Кавказе психолог якобы приставал к детям с особенностями развития

В столице Северной Осетии, Владикавказе, под прицел силовиков попал детский психолог. На допросе он якобы признался в педофилии, рассказав о 50 случаях насилия.

Возможно, речь идёт о специалисте по нейропсихологии, который принимал детей с особенностями развития. На занятиях он настаивал, что должен остаться с ребёнком наедине.

Позже один из подопечных рассказал маме, что психолог на занятии якобы совершал с ним странные действия и сопровождал их предупреждением, что если ребёнок кому-то что-то расскажет, то попадёт в детдом.

Вскоре "специалист" якобы оказался на допросе, где признался, что от его "лечения" могли пострадать более 50 детей. Следствие установило, что на занятиях мужчина приставал к детям, а потом угрозами заставлял их молчать о случившемся. Началось расследование, пишет Baza.