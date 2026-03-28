Никто не заявился на торги по продаже активов экс-главы Челябинской области

Никто не стал подавать заявки на торги по продаже активов бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Ранее на продажу выставлены национализированные компании "Родник", "Проспект" и "Новая планета", владеющие крупными коммерческими объектами в Челябинске. В столице Южного Урала им принадлежат ТРК "Родник", "Алмаз", "Урал", отель Radisson Blu и торговые площадки под магазины. До мая 2024 г. активами владели родственники бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его бизнес-партнёра, экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова.

Ранее суд в Челябинске удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии активов предприятия "Макфа" и связанных с ним компаний, бенефициарами которых ведомство считает бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Оба находятся в международном розыске по обвинению в совершении преступлений коррупционной направленности.