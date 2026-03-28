Тимур Иванов захотел сотрудничать со следствием

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов изучил материалы одного из своих уголовных дел (о взятке в 1,3 млрд руб. и других преступлениях). Изучив бумаги, он захотел сотрудничать со следствием.

Иванов пообещал сообщить о незаконной "работе" различных чиновников, а также о незаконно нажитом ими имуществе. Последнее, по мнению обвиняемого, позволит обратить в доход РФ собственность на миллиарды рублей. Сделать это бывший сотрудник Минобороны готов лишь "в случае объективной оценки содеянного им". Он отрицает получение взяток, но признал, что злоупотребил должностным положением, пишет "Ъ".

Тимур Иванов является фигурантом четырех уголовных дел, по одному из которых он уже осужден на 13 лет лишения свободы. Ему вменяют различные коррупционные преступления: хищения, взятки, превышение полномочий и др. В декабре 2025 г. с Тимура Иванова и его семьи суд взыскал более 1,2 млрд руб.