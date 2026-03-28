В Дубае отели начали сокращать персонал

В отелях Дубая началось сокращение персонала. Причина – конфликт на Ближнем Востоке.

"Те, кто работает в первую очередь в отельной индустрии, – зарплата самая высокая у менеджеров по продажам. Соответственно, их сокращение в такой ситуации обычно происходит. Потому что если ни туристов, ни корпоративов нет, то что делать", - сказал РИА Новости источник в гостиничной индустрии.

Сейчас руководство отелей пытается хотя бы дать отпуска на минимальных условиях, сокращенные часы работы или 30%-50% зарплаты. Некоторые отправляют персонал в неоплачиваемый отпуск.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что самая большая война на Ближнем Востоке, может быть, ещё впереди.

"И тогда сам Ближний Восток превратится в долгосрочный источник, очаг нестабильности, который может продолжаться там столетиями", - сказал Дмитрий Медведев.