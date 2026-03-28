Игорь Седов представил астраханский опыт на площадке Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России»

Председатель Астраханской городской Думы Игорь Седов в рамках III Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» принял участие в дискуссии ДИАЛОГИ О БУДУЩЕМ «УПРАВЛЯЕМЫЙ ИМИДЖ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ: КОМАНДА И ТЕХНОЛОГИИ».

На площадке обсуждали четыре ключевых блока, которые сегодня напрямую влияют на развитие муниципалитетов: имидж муниципального служащего для широкой аудитории: сегодня и завтра, цифровые медиа коммуникации органов местного самоуправления, медиатехнологии и специалисты по связям с общественностью в составе муниципальной команды, популяризация муниципальной службы: стратегии привлечения и повышения престижа профессии.

Модератором выступил — Сергей Ломовцев, Глава Ишимского муниципального округа Тюменской области, в обсуждении участвовали федеральных эксперты.

В ходе дискуссии Игорь Седов выступил с докладом на тему «Открытость как ресурс: формирование доверия к муниципальной власти через диалог и личное участие».

Он представил астраханский опыт, который живо заинтересовал коллег из российских муниципалитетов и федеральных экспертов.