28 Марта 2026
Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Региональный день III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» успешно завершил работу в Астрахани

Заключительный Региональный день III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ», который проходил на астраханских площадках, объединил около 500 представителей системы местного самоуправления со всей страны. 

В итоговом заседании приняли участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева, член Комитета Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делами Севера Анна Кочерова и Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин.

Деловая программа форума включала в себя обсуждение в разных форматах вопросы формирование кадрового резерва и развитие системы наставничества в муниципалитетах, механизмы поддержки участников СВО и членов их семей, а также реализацию кадровой и молодёжной политики. Итогом форума стала пленарная сессия, на которой было сформулировано общее видение стратегии развития муниципальных образований России.

«Важно не просто делиться успешными практиками, а вместе искать ответы на актуальные вопросы, учиться друг у друга и перенимать ценный опыт. Уверен, что предстоящий федеральный форум, который пройдет в апреле в Москве станет местом объединения инициатив, которые получат развитие в масштабах всей России», — подчеркнул Игорь Бабушкин.

Мероприятие традиционно объединило лидеров местного самоуправления, общественных организаций и экспертов из 89 регионов страны. Организаторы форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ.

Теги: игорь бабушкин, региональный день, малая родина сила россии, муниципальные образования


