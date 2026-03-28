США собрались отправить на Ближний Восток третий авианосец

Вскоре на Ближнем Востоке может появиться третий авианосец США.

По данным источников CBS News, речь идёт о судне USS George H.W. Bush. Его могут отправить для участия в операции США против Ирана, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что США активизировали переброску тысяч морских пехотинцев и кораблей на Ближний Восток. Позднее стало известно о подготовке Пентагоном переброски сухопутных войск США в Иран. Будет ли это полноценное наземное вторжение или ограниченная операция, неясно. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что самая большая война на Ближнем Востоке, может быть, ещё впереди.

"И тогда сам Ближний Восток превратится в долгосрочный источник, очаг нестабильности, который может продолжаться там столетиями", - сказал Дмитрий Медведев.