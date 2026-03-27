Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

4 тысячи танцоров из 55 городов стали участниками фестиваля «ЛОТОС ФЕСТ» в Астраханской области

В Астрахани стартовал ежегодный фестиваль современного и уличного танца «ЛОТОС ФЕСТ»., ставшего уже традиционным культурным мероприятием в регионе 

Масштабное событие объединило более 4000 участников из 55 городов России, Казахстана и Республики Беларусь. Фестиваль проходит при поддержке правительства Астраханской области. Вместе с губернатором Игорем Бабушкиным площадки фестиваля посетили заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев и сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

С 25 по 29 марта площадки фестиваля работают в разных локациях региона. 26 марта основной точкой притяжения стал молодежный центр «Коса», где проходят отборочные этапы соревнований. В течение пяти дней участники в возрасте от 7 до 35 лет смогут не только побороться за звание лучших, но и посетить мастер-классы от приглашенных хореографов.

В состав жюри и хореографов фестиваля вошли известные танцоры мирового уровня.

«Для нас очень важно, что молодежь имеет возможность самореализации по разным направлениям, в том числе в танцевальной культуре. Мы стараемся сделать все, чтобы ребята оставались в Астрахани, могли развиваться и по-настоящему любить свою малую родину», — подчеркнул глава региона.

Организатор фестиваля, руководитель Дома танца «Яфанк» Георгий Захарян отметил важность сотрудничества с правительством области. По его словам, помощь в предоставлении площадок и организационных вопросах позволяет ежегодно расширять географию и масштаб мероприятия.

Фестиваль продолжит свою работу. 27 марта гранд-финал баттла примет спортивный комплекс «Звездный», а завершатся соревнования в Астраханском театре оперы и балета, где выступят команды солистов и пройдет гала-шоу.

Теги: фестиваль лотос фест, игорь бабушкин, тацоры, гала шоу


