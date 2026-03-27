Глава МИД Ирана заявил, что Ормуз открыт для судов стран, не связанных с США и Израилем

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил российскому коллеге Сергею Лаврову, что Ормузский пролив открыт для судов стран, не связанных с агрессией США и Израиля против Ирана, сообщают РИА Новости.

"Движение судов через Ормузский пролив, относящихся к другим странам, осуществляется при согласовании с компетентными органами Ирана", - сказал Аракчи, чьи слова были опубликованы иранским министерством иностранных дел.

В ходе телефонного разговора с Лавровым глава МИД Ирана подчеркнул, что пролив закрыт для американских и израильских судов, а также тех стран, которые участвуют в военной агрессии против Ирана.

Глава МИД РФ, в свою очередь, заявил о готовности Москвы продолжать контакты, нацеленные на деэскалацию напряженности и нормализацию ситуации в сфере безопасности и региональной стабильности.