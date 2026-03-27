В Дагестане на свалке в пригороде Хасавюрта нашли тело младенца

Тело младенца обнаружили в открытой местности в пригороде Хасавюрта в Дагестане, возбудили уголовное дело по статье об убийстве новорожденного, сообщают РИА Новости.

По факту обнаружения тела младенца в открытой местности в пригороде Хасавюрта возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Прокуратура Хасавюрта контролирует ход расследования дела и установление обстоятельств произошедшего.

Позже следственное управление СК РФ по Дагестану уточнило, что тело новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили в четверг на территории мусорной свалки в местности "Аркабаш".