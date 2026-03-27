Самолет из Египта совершил незапланированную посадку в Оренбурге, не долетев до Челябинска

В аэропорту Оренбурга совершил незапланированную посадку самолет авиакомпании "Россия", летевший из Шарм-эль-Шейха в Челябинск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Посадка прошла благополучно, около 18.00 по местному времени. Сообщается, что к незапланированной посадке привели технические причины. Посадка совершена благополучно. Время фактического выполнения рейса уточняется.

В настоящее время проводится оценка готовности самолета к эксплуатации и безопасности полета. Оренбургской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров на получение полагающихся услуг.