Путин призвал правоохранителей сделать все, чтобы минимизировать ущерб от диверсий против РФ

Властям и правоохранительным органам необходимо сделать все, чтобы минимизировать ущерб от преступных, диверсионных, враждебных действий против РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на концерте, посвященном юбилею Росгвардии.

"Их много [угроз]. И вы об этом знаете. Важно сделать все, чтобы минимизировать ущерб от любых преступных, диверсионных вражеских, враждебных действий против России", - приводит слова президента ТАСС.

По словам Путина, главное сейчас - защитить жизнь и здоровье людей. Этому он призвал уделить этому самое серьезное внимание.