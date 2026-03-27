Гособвинение настаивает на шести годах заключения для экс-мэра Среднеуральска Зашляпина

Гособвинение запрашивает для бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина шесть лет колонии. Суд также просит переквалифицировать статью обвинения на ч.3 ст.30, ст.291 "Покушение на взяточничество". Об этом сообщила адвокат Елена Афанасьева.

Прения сторон прошли в Екатеринбургском гарнизонном суде. На скамье подсудимых вместе с Зашляпиным экс-сотрудник ФСБ Артем Шунайлов, которого обвиняют в получении взятки от бывшего градоначальника. Как передает слова адвоката "Ъ-Урал", прокуратура также просила переквалифицировать его статью на "Мошенничество" (ст.159 УК РФ) и назначить Шунайлову восемь лет лишения свободы.

По версии следствия, в октябре 2021 года Шунайлов встретился в кафе Plov Project с Зашляпиным и общественником Видади Мустафаевым и предложил за 10 млн рублей оказать давление на правоохранителей, которые занимались расследованием уголовного дела, где фигурировал мэр и другие сотрудники горадминистрации. Разрешить ситуацию полностью обвиняемый не обещал, но сказал, что поможет "минимизировать возможные последствия", воспользовавшись "своими должностными полномочиями и авторитетом".

Уже 28 октября через Мустафаева Зашляпин передал сотруднику ФСБ 3 млн рублей, а в феврале 2022 года еще 3 млн.

Напомним, два дня назад силовики задержали бывшего главу Среднеуральска, а ныне депутата местной думы Андрея Зашляпина. В январе 2021 года он покинул пост главы Среднеуральска, после чего оперативники ФСБ и следователи нагрянули в администрацию города с обысками в рамках уголовного дела по статьям 159 и 292 УК РФ – "Мошенничество" и "Служебный подлог", - указал источник.

Сейчас в отношении Зашляпина возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 291 УК РФ "Дача взятки в особо крупном размере". В отношении Видади Мустафаева - по ч.4 ст. 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере".