Гособвинение настаивает на шести годах заключения для экс-мэра Среднеуральска Зашляпина

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Гособвинение настаивает на шести годах заключения для экс-мэра Среднеуральска Зашляпина

Гособвинение запрашивает для бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина шесть лет колонии. Суд также просит переквалифицировать статью обвинения на ч.3 ст.30, ст.291 "Покушение на взяточничество". Об этом сообщила адвокат Елена Афанасьева.

Прения сторон прошли в Екатеринбургском гарнизонном суде. На скамье подсудимых вместе с Зашляпиным экс-сотрудник ФСБ Артем Шунайлов, которого обвиняют в получении взятки от бывшего градоначальника. Как передает слова адвоката "Ъ-Урал", прокуратура также просила переквалифицировать его статью на "Мошенничество" (ст.159 УК РФ) и назначить Шунайлову восемь лет лишения свободы.

По версии следствия, в октябре 2021 года Шунайлов встретился в кафе Plov Project с Зашляпиным и общественником Видади Мустафаевым и предложил за 10 млн рублей оказать давление на правоохранителей, которые занимались расследованием уголовного дела, где фигурировал мэр и другие сотрудники горадминистрации. Разрешить ситуацию полностью обвиняемый не обещал, но сказал, что поможет "минимизировать возможные последствия", воспользовавшись "своими должностными полномочиями и авторитетом".

Уже 28 октября через Мустафаева Зашляпин передал сотруднику ФСБ 3 млн рублей, а в феврале 2022 года еще 3 млн.

Напомним, два дня назад силовики задержали бывшего главу Среднеуральска, а ныне депутата местной думы Андрея Зашляпина. В январе 2021 года он покинул пост главы Среднеуральска, после чего оперативники ФСБ и следователи нагрянули в администрацию города с обысками в рамках уголовного дела по статьям 159 и 292 УК РФ – "Мошенничество" и "Служебный подлог", - указал источник.

Сейчас в отношении Зашляпина возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 291 УК РФ "Дача взятки в особо крупном размере". В отношении Видади Мустафаева - по ч.4 ст. 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере".

Теги: Гособвинение, Зашляпин, Среднеуральск, суд


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.12.2024 14:47 Мск ФСБшник, обвиняемый в получении взятки от экс-главы Среднеуральска, отправился в СИЗО
Ранее 23.12.2024 12:46 Мск Бывшего главу Среднеуральска Андрея Зашляпина задержали силовики
Ранее 18.02.2021 11:02 Мск В администрацию Среднеуральска нагрянули с обысками
Ранее 18.01.2021 10:43 Мск Глава Среднеуральска покинул свою должность - его место займет Ковальчик

