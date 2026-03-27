В двух округах Тюменской области борются с подтоплениями территорий

В двух округах Тюменской области борются с подтоплениями территорий, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Нижнетавдинском округе очищают колеи и водопропускные системы ото льда. Специальные службы вскрывают замерзшие трубы, откачивают талую воду с опасных участков, отпаривают ледяные заторы. В окружном центре с помощью помпы откачивают воду на участке улицы Есенина.

С начала года с магистралей и исторических зон подтопления в Нижнетавдинском округе было вывезено более 12 000 тонн снега.

В Тюменском округе работает 27 ассенизаторских машин, 30 мотопомп, 12 экскаваторов. Проводится: создание траншей, углубление канав, прогрев водопропускных труб, перекачка воды мотопомпами и откачка в ассенизаторские машины в низинах.

"Прошу жителей населенных пунктов, где высок риск подхода воды со стороны сельхозугодий, принять превентивные меры: поднять выше или вывезти ценные вещи, в том числе из подвалов; определить, куда сможете перегнать сельскохозяйственных животных; очистить от наледи и мусора расположенные на вашей территории и рядом с домом водопропускные канавы; закрепить вещи, способные уплыть. Снизить возможный ущерб поможет страхование дома и имущества", - прокомментировала глава Тюменского округа Ольга Зимина.