Для генерала Кувшинова запросили семь с половиной лет

Гособвинение высказалось о мере наказания для генерала Константина Кувшинова.

"Прошу… назначить Кувшинову наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима", - приводит РИА Новости слова гособвинителя.

Ранее стало известно, что генерала обвиняют в хищении более 57 млн руб. Речь идёт об уголовном деле о завышении стоимости медицинского оборудования, благодаря которому якобы и удалось "увести" бюджетные деньги.