Инвесторы нашли точки роста на Инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Екатеринбург»

Высокая ставка не остановит уральских инвесторов, к такому мнению пришли участника форума в Екатеринбурге.

Как работать в условиях дорогих денег, где искать защитные активы и почему снижение ключевой ставки до 12% не станет сигналом к немедленному восстановлению рынков – эти вопросы обсудили участники пленарной сессии Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Екатеринбург», проходящего 27-28 марта в Екатеринбурге.

Модератором сессии стал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей Банка ВТБ Дмитрий Средин.

Свердловская область вошла в 2026 год с инвестициями в основной капитал около 920 млрд рублей по итогам 2025 года – несмотря на замедление деловой активности. Заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин назвал ключевым конкурентным преимуществом Урала логистику: исторический транзитный потенциал усиливается подключением к трассе М-12, которая формирует новый скоростной коридор «Запад – Восток». По его словам, регион выстраивает работу с инвесторами «от спроса» – на основе кооперационных цепочек и таможенной аналитики, под которые точечно формируются ниши для новых проектов.