В Екатеринбурге стартуют тренировки Парада Победы: улицы перекроют на пять часов

В Екатеринбурге стартуют тренировки парада в честь Дня Победы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, первая тренировка механизированной колонны военной техники Екатеринбургского гарнизона пройдет во вторник, 31 марта, на улице 2-я Новосибирская. Для этого на пять часов, с 9:00 до 14:00, движение будет прекращено по следующим участкам:

улица 2-й Новосибирская, от Палисадной до Окружной;

улица Зенитчиков, от Палисадной до Братской;

улица Палисадная, от 2-й Новосибирской до Окраинной;

улица Окраинная, от Палисадной до Эскадронной;

улица Эскадронная, от Окраинной до 2-й Новосибирской.

Также в связи с перекрытиями изменятся схемы автобусных маршрутов. С 9:00 до 14:00 они будут курсировать так:

№53 "Ритейл Парк (Солнечный) – Автовокзал": Нескучная – Лучистая – Любви – Золотистый бульвар – Чемпионов – 2-я Новосибирская – Окружная – Селькоровская – Титова – Военная – Московская – Щорса – (обратно Циолковского) – 8 Марта;

№77 "Ритейл Парк (Солнечный) – Высоцкого": Нескучная – Лучистая – Любви – Золотистый бульвар – Чемпионов – Лучистая – 2-я Новосибирская – Окружная – Селькоровская – Титова – 8 Марта – Шварца – Белинского – Малышева – Высоцкого;

№81 "17-я Мехколонна – Авангард": Гаражная – Европейская – Мостовая – Предельная – Городская – Чемпионов – 2-я Новосибирская – Окружная – Селькоровская – Титова – 8 Марта – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Шевченко – Советская – Сулимова – Данилы Зверева;

№89 "УрФУ – Окраинная" укорочен до остановки "Дорожная". Путь следования: Мира – проспект Ленина – 8 Марта – Щорса – Белинского – Шварца – Крестинского – Родонитовая – Самоцветный бульвар – Шварца – 8 Марта – Титова – Военная – Дорожная.

Ранее сообщалось, что уральский казачий расчет впервые примет участие в Параде Победы в Москве.