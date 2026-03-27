Медведев высказался о мобилизации в России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение относительно мобилизации в РФ.

"В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации", - ответил на вопрос РИА Новости Медведев, уточнив, что для выполнения боевых задач достаточно контрактников.

В Госдуме не раз заявляли, что не ждут дополнительного набора по частичной мобилизации. В ноябре 2024 г. пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о мобилизации "речи никакой не ведется".