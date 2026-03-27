В Перми будут судить двух работников за взрыв газа на предприятии

Работники коммерческой организации предстанут перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР Пермского края.

Обвиняемых двое. Им предъявлено ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).



По версии следствия, 19 августа 2025 года обвиняемые, надеясь побыстрее закончить работу на территории предприятия в Перми, нарушили требования техники безопасности и допустили выход газовой смеси на землю и ее накопление на производственной площадке выше предельно допустимой концентрации.

В результате при возникновении искры газ взорвался, и один из работников получил травмы, несовместимые с жизнью.

