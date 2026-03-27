Медведев: Самая большая война на Ближнем Востоке ещё впереди

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о конфликте на Ближнем Востоке.

"Наверное, самая большая война на Ближнем Востоке, может быть, ещё впереди. И тогда сам Ближний Восток превратится в долгосрочный источник, очаг нестабильности, который может продолжаться там столетиями", - сказал РИА Новости Медведев.

Ранее сообщалось, что США активизировали переброску тысяч морских пехотинцев и кораблей на Ближний Восток. Позднее стало известно о подготовке Пентагоном переброски сухопутных войск США в Иран. Будет ли это полноценное наземное вторжение или ограниченная операция, неясно. Как пишет The Wall Street Journal, решение ещё не принято.