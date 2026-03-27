В России во все этапы строительства включат искусственный интеллект

Искусственный интеллект станет частью системы строительства.

По словам министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина, важную роль играет и цифровая трансформация, внедрение искусственного интеллекта во все ключевые отраслевые процессы.

"Стоят задачи (внедрить искусственный интеллект) с 2026 г. и с перспективой до 2030-го", - приводит ТАСС слова Файзуллина, сказанные на XXV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций.