Подпись Трампа появится на долларах к 250-летию США

Министерство финансов США планирует напечатать подписи президента Дональда Трампа и министра финансов Скотта Бессента на новых банкнотах. Власти приурочили это событие к 250-летнему юбилею со дня основания государства. Это первый случай в истории страны, когда на бумажных деньгах появится автограф действующего главы нации, пишет РИА Новости.

Скотт Бессент считает, что выпуск долларов с именем Дональда Трампа станет самым лучшим способом отметить успехи страны и заслуги ее лидера. Министр подчеркнул, что такая мера выглядит логичной и оправданной. Он назвал президента главным архитектором эпохи экономического подъема и возрождения Америки, который внес огромный вклад в развитие государства.