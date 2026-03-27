Сталь с подвохом: в Санкт-Петербурге "накрыли" поставщиков липового металла

Полиция Санкт-Петербурга раскрыла масштабную аферу с поставками некачественного металла на оборонные предприятия страны. Группа мошенников заработала на этой схеме более 500 млн рублей, о чем сообщает издание "КП-Петербург". Преступники создали сеть подставных фирм в Москве, Новороссийске и Петербурге, через которые закупали самую дешевую сталь. Затем они подделывали сертификаты качества и продавали этот металл заводам оборонно-промышленного комплекса под видом высококлассного сырья.

Организаторы нелегального бизнеса еще в ноябре прошлого года уехали из России и пытались руководить процессами из-за границы, но оставили в Петербурге своих сообщников. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что оперативники уже провели обыски в офисах и квартирах подозреваемых. Силовики изъяли документы, которые помогут восстановить все детали незаконных сделок и маршруты поставок. На данный момент полиция задержала пятерых участников группировки.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, а лидеров банды объявили в розыск. Теперь преступникам грозит до 10 лет лишения свободы за подрыв оборонной способности страны. Сейчас эксперты проверяют, как использование дешевой стали повлияло на качество военной техники. Правоохранительные органы продолжают искать всех причастных к этой махинации, чтобы довести дело до суда. Расследование показало, что злоумышленники действовали расчетливо и цинично, ставя личную выгоду выше государственной безопасности. Ситуация остается на особом контроле у руководства министерства внутренних дел.