27 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Вице-адмирал Владимир Цимлянский подвел итоги визита в Тюменскую область 

Вице-адмирал Владимир Цимлянский подвел итоги визита в Тюменскую область, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

С 24 по 27 марта в Тюменской области работала Центральная конкурсная комиссия Всероссийского смотра-конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе.

Представители Минобороны РФ осмотрели объекты молодежной политики, образования, здравоохранения в Тюмени, Тобольске, Тюменском муниципальном округе. Комиссии предстоит определить регион-лидер среди победителей в каждом из пяти военных округов страны.

"За время работы мы пообщались с детьми и молодежью, педагогами, медицинскими работниками, директорами учреждений и представителями правительства региона. Ни одного равнодушного человека мы не встретили", - отметил председатель комиссии, заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Тюменская область одна из лучших в стране по следующим пунктам: учебно-материальной базе центров военно-патриотического воспитания, деятельности отделения ДОСААФ России Тюменской области, по предоставлению доступа военному комиссариату к государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

"Тюменская область не в первый раз становится лидером по показателям. Комиссии было важно увидеть достижения своими глазами, узнать, какие есть трудности, чем-то помочь, разъяснить, сравнить с деятельностью в других регионах, чтобы общая значимая работа совершенствовалась в будущем", - заявил вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер поблагодарил членов комиссии за конструктивную работу и обратную связь.

Теги: Владимир Цимлянский, Минобороны РФ, подготовка граждан к военной службе


