"Морила голодом и обливала мочой. Свердловчанку, 8 лет истязавшую опекаемых детей, отправили в колонию

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
"Морила голодом и обливала мочой. Свердловчанку, 8 лет истязавшую опекаемых детей, отправили в колонию

Верхотурский районный суд повторно вынес приговор опекунше из Новолялинского района Инге Костюкович, которая восемь лет истязала каждого из пяти своих подопечных. Подробнее об этом рассказывает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что с сентября 2012-го по декабрь 2020 года женщина жестоко наказывала своих детей за плохое поведение в семье, школе и невыполнение бытовых обязанностей по дому.

"Физическое и психическое насилие носило систематический характер, при этом в отношении малолетнего потерпевшего применялись предметы, используемые в качестве оружия, а самому ребенку причинялись мучения", - отмечают в суде.

Костюкович таскала детей за волосы, кусала пальцы рук, много била по голове, телу и конечностям как руками, так и используя веник, обувь, пластиковые палки, веники из крапивы. Она также принуждала их стоять на коленях на горохе, связывала руки, требовала подолгу приседать с поднятыми руками, морила голодом, заставляя стоя на коленях смотреть, как ест сама. В холод опекунша выводила детей на снег и обливала холодной водой, вынуждала спать на холодном полу, требовала наносить каловые массы на лицо, высыпала на голову окурки и пепел и обливала мочой.

Свою вину подсудимая не признала, однако предоставленных доказательств было достаточно. Ее признали виновной по п. п. "з, б" ч.2 ст. 111, п. "а, г" ч.2 ст. 117 УК РФ. С учетом тяжести содеянного, а также смягчающих и отягчающих обстоятельств, Костюкович назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок восемь лет колонии общего режима. Кроме того, она обязана выплатить потерпевшим в общей сумме 3,4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Также суд вынес четыре частных постановления в адрес руководителей двух школ, полиции и управления социальной политики министерства социальной политики Свердловской области №14. Суд обратил внимание должностных лиц на недостатки в работе, которые способствовали совершению преступлений.

Отметим, что Верхотурский районный суд ранее уже выносил аналогичный приговор, но он был отменен судом кассационной инстанции с возвращением уголовного дела прокурору для предъявления более тяжкого обвинения.

Теги: Новолялинский район, опекун, дети, истязание, колония, приговор


