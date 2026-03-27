"Морила голодом и обливала мочой. Свердловчанку, 8 лет истязавшую опекаемых детей, отправили в колонию

Верхотурский районный суд повторно вынес приговор опекунше из Новолялинского района Инге Костюкович, которая восемь лет истязала каждого из пяти своих подопечных. Подробнее об этом рассказывает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что с сентября 2012-го по декабрь 2020 года женщина жестоко наказывала своих детей за плохое поведение в семье, школе и невыполнение бытовых обязанностей по дому.

"Физическое и психическое насилие носило систематический характер, при этом в отношении малолетнего потерпевшего применялись предметы, используемые в качестве оружия, а самому ребенку причинялись мучения", - отмечают в суде.

Костюкович таскала детей за волосы, кусала пальцы рук, много била по голове, телу и конечностям как руками, так и используя веник, обувь, пластиковые палки, веники из крапивы. Она также принуждала их стоять на коленях на горохе, связывала руки, требовала подолгу приседать с поднятыми руками, морила голодом, заставляя стоя на коленях смотреть, как ест сама. В холод опекунша выводила детей на снег и обливала холодной водой, вынуждала спать на холодном полу, требовала наносить каловые массы на лицо, высыпала на голову окурки и пепел и обливала мочой.

Свою вину подсудимая не признала, однако предоставленных доказательств было достаточно. Ее признали виновной по п. п. "з, б" ч.2 ст. 111, п. "а, г" ч.2 ст. 117 УК РФ. С учетом тяжести содеянного, а также смягчающих и отягчающих обстоятельств, Костюкович назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок восемь лет колонии общего режима. Кроме того, она обязана выплатить потерпевшим в общей сумме 3,4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Также суд вынес четыре частных постановления в адрес руководителей двух школ, полиции и управления социальной политики министерства социальной политики Свердловской области №14. Суд обратил внимание должностных лиц на недостатки в работе, которые способствовали совершению преступлений.

Отметим, что Верхотурский районный суд ранее уже выносил аналогичный приговор, но он был отменен судом кассационной инстанции с возвращением уголовного дела прокурору для предъявления более тяжкого обвинения.