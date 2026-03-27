Российские разработчики игр получат ИТ-льготы

Министерство цифрового развития подготовило план помощи для российской игровой индустрии. Глава ведомства Максут Шадаев сообщил "КП", что разработчики игр теперь смогут пользоваться теми же льготами, которые государство уже дает ИТ-компаниям. Министр признал, что сейчас главная проблема для наших студий - это сложности с приемом платежей от иностранных игроков. Из-за этого многие команды регистрируют права на свои проекты на зарубежные фирмы.

Чтобы исправить ситуацию, Минцифры разрешит включать такие игры в реестр российского ПО. Главное условие - компании должны поддерживать продукт для пользователей внутри страны и размещать его на российской ИТ-инфраструктуре. Попадание в этот список освобождает разработчиков от уплаты налога на добавленную стоимость. Кроме налоговых послаблений, министерство планирует стимулировать создание новых игровых проектов и упростить их экспорт на международные рынки.

Ведомство также обещает помочь с продвижением российских цифровых продуктов за рубежом. Эти меры должны поддержать отечественные студии, которые столкнулись с финансовыми и техническими барьерами. Теперь создатели игр смогут сосредоточиться на разработке новых хитов, не опасаясь лишней налоговой нагрузки. Государство рассчитывает, что такие шаги помогут сохранить талантливых программистов в стране и дадут толчок развитию всей отрасли интерактивных развлечений.

В ближайшее время министерство начнет внедрять эти инициативы, чтобы упростить работу бизнеса в текущих экономических условиях. Таким образом, российские игры получат официальный статус и полноценную государственную защиту.

