Ставропольский бариста получил 20 лет за госизмену

Южный окружной военный суд приговорил 24-летнего работника ставропольской кофейни к 20 годам лишения свободы за попытки отравить военнослужащих. Следствие установило, что с апреля 2023 по август 2024 года молодой человек подливал ядовитые вещества в напитки бойцов, выполняя задания запрещенной в России террористической организации. Помимо этого, бариста вербовал новых участников в ряды радикалов и публиковал в интернете призывы к экстремизму, пишет РИА Новости.

Прокуратура региона уточнила, что осужденный проведет первые 4 года в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима. Судья также запретил мужчине администрировать сайты в течение двух лет после выхода на свободу. Правоохранители доказали вину фигуранта сразу по нескольким тяжелым статьям, включая государственную измену и участие в террористической деятельности. Своими действиями сотрудник общепита ставил под угрозу жизни людей, используя служебное положение для совершения диверсий.

Суд полностью согласился с доводами обвинения и назначил длительный срок заключения, чтобы пресечь подобную преступную активность в будущем. Расследование этого дела подтвердило, что злоумышленник действовал осознанно и систематически на протяжении полутора лет. Данный приговор уже вступил в законную силу и стал итогом масштабной работы спецслужб по выявлению внутренних угроз.