В детсадах Читы ввели патриотические уроки "Читинские истории для самых маленьких"
Речь идёт о познавательном курсе. Занятия проходят "в формате образовательных событий, интегрированных в повседневный режим дня дошкольников".
Детей познакомят с историей Читы, её знаменитыми жителями, основными достопримечательностями города, а также его природными отличиями. Ранее такие занятия проходили только в частных детсадах, пишет "Ъ".