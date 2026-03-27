В детсадах Читы ввели патриотические уроки "Читинские истории для самых маленьких"

В муниципальных детских садах Читы ввели патриотические уроки "Читинские истории для самых маленьких".

Речь идёт о познавательном курсе. Занятия проходят "в формате образовательных событий, интегрированных в повседневный режим дня дошкольников".

Детей познакомят с историей Читы, её знаменитыми жителями, основными достопримечательностями города, а также его природными отличиями. Ранее такие занятия проходили только в частных детсадах, пишет "Ъ".