Кремль: Путин не требовал от бизнеса "взносы на СВО"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о появившейся информации о том, будто бы на закрытой встрече Владимира Путина с бизнесменами от главы государства прозвучал призыв сделать взносы на специальную военную операцию (СВО).

"Это неправда, что она (идея взносов) исходила от Игоря Сечина. Это неправда, что говорилось "на СВО". Это неправда, что Путин обращался с такой просьбой", - приводит ТАСС слова Пескова.

Правда же, по словам Пескова, состоит в том что один из участников встречи действительно говорил о том, что для государства он считает необходимым выделение определенной крупной, очень крупной суммы денег, и это было его семейное решение. Кто именно решил сделать взнос, Песков не уточнил, потому что "на то это и закрытая встреча".