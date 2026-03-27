27 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале разыскивают пропавшую 15-летнюю школьницу: приметы

На Среднем Урале полицейские разыскивают пропавшую 15-летнюю школьницу.

Как сообщили Накануне.RU в ОМВД России "Первоуральский", разыскивается Ирина Е. 2010 года рождения. Известно, что 26 марта около 18:00 школьница ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Сейчас девушку ищут. К поискам подключены сотрудники уголовного розыска, отделения по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные и другие подразделения полиции Первоуральска.

Розыск 15-летней школьницы в Первоуральске(2026)|Фото: ОМВД России "Первоуральский"

Приметы пропавшей: рост 160 см, плотного телосложения, волосы русые ниже плеч, глаза зеленые. Была одета в черную куртку с капюшоном, черные сапоги и черные широкие джинсы.

В полиции просят всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, незамедлительно сообщить об этом в дежурную часть ОМВД России "Первоуральский" по телефону +7 (343) 964-82-21.

Теги: школьница, розыск, приметы, полиция, девушка, Первоуральск


