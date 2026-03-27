В НАТО раскол - президент Финляндии

Североатлантический альянс (НАТО) оказался расколотым на две части: северные страны защищают либеральный мировой порядок, а вот Глобальный Запад, прежде всего США, стал более прагматичным. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Фактически Стубб признал раскол в НАТО между реалистами и либералами, которые в международных отношениях исторически представляют собой два основных лагеря. Если реалисты считают нужным ориентироваться в большей степени на интересы своих стран, то либералы - отстаивать либеральные представления.

Стубб считает, что европейские страны не обязаны объединяться для помощи президенту США Дональду Трампу на Ближнем Востоке, так как перед началом агрессии США не советовались в Европой, поэтому у них нет морального права требовать военной помощи Европы. Европа будет поддерживать военный конфликт, который ведет Украина против России, а не США в Иране.

Как сообщалось, население Финляндии вообще перестало доверять США. Больше всего финны доверяют НАТО и странам Северной Европы. На днях Стубб назвал США "больше не добрым гегемоном". По его мнению, после нападения на Иран это уже "другой тип гегемона".