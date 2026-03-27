Родным погибших бойцов СВО упростят получение их пенсионных накоплений

Минтруд РФ предложил внести изменения, которые позволят близким погибших участников СВО легче получать доступ к их пенсионным накоплениям. Проект изменений в законодательство опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас они могут получить их только в течение полугода со дня смерти, обратившись к страховщику. За это время нужно успеть оформить смерть и предоставить документы. Но если срок упущен, то восстановить право на выплату можно только через суд. Предлагается разрешить обращение за выплатой и после шести месяцев, если нет возможности получить стандартное медицинское свидетельство о смерти. В таких случаях, при наличии другого документа о смерти, установленного Правительством РФ, обращение в суд не потребуется.

Сейчас норма в шесть месяцев часто не исполняется, так как регистрация смерти и выдача свидетельства происходят с задержкой, что лишает правопреемников возможности получить накопления без судебной волокиты. Такая же ситуация складывается, когда родственники погибшего не могли своевременно подать заявление из-за общей обстановки.