Охрана, психологи или добрый пример? Депутаты предлагают, как пресечь нападения в школах

После очередного инцидента в школе в Госдуме высказываются на тему, как положить этому конец.

Накануне 15-летний подросток в Челябинске выстрелил в лицо сверстнице из предмета, похожего на ракетницу, а затем выпрыгнул в окно и сломал обе ноги.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова говорит, что надо обязательно усиливать в школах охрану и увеличивать число психологов, а в школе должен быть человек, который занимается состоянием детей и их конфликтами. Сейчас этого нет.

Зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев уверен, что только хороший пример может уберечь подростков от дури. Сегодня это ветераны СВО.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина считает, что такие случаи - это результат недоработки взрослых, отсутствия профилактической и воспитательной системной работы. Детей воспитывает не только семья и школа, но и общественное пространство, а это информация в соцсетях прежде всего, поскольку дети сидят именно там.

Учителя призывают родителей принимать участие в воспитании детей и интересоваться тем, что они смотрят в соцсетях. Родители же возражают, что им некогда, так как они вынуждены работать. Тем временем такие инциденты в школах продолжают происходить регулярно.