Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Эксперты попросили свердловских школьников не пытаться "разводить" телефонных мошенников

Эксперты рекомендуют несовершеннолетним не пытаться шутить или "разводить" телефонных мошенников. По их словам, благородный порыв удержать злоумышленника на телефоне, чтобы у него было меньше времени обмануть кого-то ещё, может обернуться проблемами для самого героя. Категорична в этом вопросе официальный представитель УФСБ России по Свердловской области Елена Докучаева.

"Есть случаи, когда мошенники, над которыми пытались пошутить, потом ставят подменным номером номер абонента, и все обманутые мошенниками люди, которые испытывают негативные эмоции, начинают звонить конкретному человеку. Это всё как раз-таки неэффективно, этим должны заниматься профессионалы, а помощь подрастающего поколения в удержании мошенников на телефоне не нужна. Для этого есть специальные сервисы и специально подготовленные люди", - подчеркнула Докучаева. 

Эксперт Уральского ГУ Банка России Людмила Панина отметила, что в этой новой моде у молодежи всё-таки есть риск стать жертвой злоумышленников. По её словам, чем дольше человек находится в контакте с мошенником, тем больше вероятность, что он попадёт под его влияние. 

"Это профессионально подготовленные люди, они обладают методами манипуляций. И нет никакой гарантии, что общаясь с мошенником, ты в результате не будешь выполнять все требования, которые он будет рекомендовать сделать", - отметила Панина.

Как объяснил заместитель начальника отдела УБК МВД Сергей Илимбаев, долгое общение с мошенником может превратить не только в жертву, но и в соучастника. Особенно этому подвержены несовершеннолетние, которым заговаривают зубы и внушают, что собеседник на том конце телефона отлично его понимает и готов сотрудничать.

"Это общение может проходить несколько дней. Впоследствии несовершеннолетнему навязываются такие нарративы как: "у нас плохая жизнь, плохое государство, ты молодец, ты со всем справишься. Я зарабатываю много, ты тоже можешь". Затем подводит его к тому, что несовершеннолетний тоже становится либо курьером, либо совершает какие-то террористические акты. Потому не стоит общаться с мошенниками ни в коем случае", - добавил Илимбаев.

