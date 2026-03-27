СК: Бизнесмен потратил "налево" 29 миллионов, выделенные по гособоронзаказу

Генеральный директор ООО "СК Спецстрой" Фёдор Гущин попал под уголовное преследование. Ему вменяют злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

По версии следствия, в 2021 г. госзаказчик и ООО "СК Спецстрой" договорились о поставке специального сооружения стоимостью более 29 млн руб. Обязанности по поставке возложили на Гущина.

В 2022 г. Гущин израсходовал деньги на цели, не связанные с исполнением договора. Условия контракта не выполнены, государство пострадало на указанную сумму. Началось расследование, сообщает СКР.