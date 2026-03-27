Сергей Кравчук поставил задачи по замене демонтированных павильонов на модернизированные остановки в Хабаровске

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук провёл совещание по вопросу модернизации остановок на маршруте №1. Напомним, новые остановочные павильоны устанавливают по мартшурут, соединяющему аэропорт, речной и железнодорожный вокзалы.

«На данный момент демонтированы старые павильоны на 10 остановках. В ближайшее время на их месте будут установлены новые. Хабаровчанам не стоит беспокоиться, поскольку эти работы проводятся в рамках плановых мероприятий», - сообщил начальник городского управления инвестиционного развития Руслан Горлов.

Специалисты на остановках монтируют и размещают павильоны трёх типов: тёплые, без отопления и компактные. Вид павильона зависит от напряженности пассажиропотока. В тех точках, где она максимальная устанавливают конструкции с обогревом.

Стоит отметить, что в городе в рамках исполнения поручения мэра ещё до начала двухмесячника чистоты остановки по маршруту № 1 были очищены и помыты.

«Установка новых остановочных павильонов в Хабаровске не терпит отлагательств. Программа будет продолжена вдоль основных магистралей города – как в южном, так и в северном направлениях. Мы стремимся сделать городскую среду максимально удобной и современной для жителей и гостей Хабаровска – на этом внимание акцентирует губернатор Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин. Обновление остановочных павильонов – важная часть этой работы. Я благодарен предпринимательскому сообществу за их готовность участвовать в развитии городской среды», - сказал Сергей Кравчук.