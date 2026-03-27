В Перми из-за аварии коллектора затопило улицы: предприниматели жалуются на уничтожение товара

В Перми из-за аварии коллектора в Дзержинском районе затопило улицы. Вода поднялась по пояс, сообщают пользователи соцсетей, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел 26 марта. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что у большегрузов почти полностью скрываются под водой колеса, что касается легковушек - они оказались затоплены почти полностью.

Судя по информации пользователей, в зону затопления попали несколько улиц - Заводская, Трамвайная, Вишерская и Деревообделочная.

"Из-за коммунальной аварии Новогора у нас затопило склады на Заводской, 55. Здесь и мебель, и различные сыпучие материалы, база связистов, есть риск, что мкр Парковый останется без интернета. Вода только прибывает. Вчера во многих пабликах писали о потопе на Деревообделочной, у них также вода стоит. Все пытаются спасти что-то своими силами, никакие службы не реагируют", - пишут предприниматели в соцсетях.

В компании "Новогор-Прикамье" прокомментировали ситуацию. Как сообщили Накануне.RU, в связи с аномальным потеплением, активным таянием снега и несовершенной системой городской ливневой канализации, в которую должны попадать талые воды, нагрузка на систему хозяйственно-бытовой канализации достигла пиковых значений. В результате на наиболее изношенных участках железобетонного коллектора в Дзержинском районе вчера произошло разрушение свода и выход сточных вод на поверхность.

В "Новогор-Прикамье" уточнили, что на улице Вишерской со вчерашнего дня работают бригады и подрядчики "Новогора". Ведется расчистка тяжелой спецтехникой. Работы осложнены большим объемом воды из-за невозможности переключить стоки. Разрушение свода коллектора произошло также на участке по улице Трамвайной. Участок огорожен, к работам приступят после согласования земляных раскопок со всеми городскими службами.

"Мы делаем все возможное для восстановления работы системы. Бригады и специалисты работают круглосуточно. Максимальную поддержку оказывают подрядчики — компания обеспечивает их всеми необходимыми материалами и оборудованием", - прокомментировал технический директор "Новогор-Прикамье" Алексей Политов.