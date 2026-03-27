В Перми из-за аварии коллектора затопило улицы: предприниматели жалуются на уничтожение товара

27 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Новогор-Прикамье

В Перми из-за аварии коллектора затопило улицы: предприниматели жалуются на уничтожение товара

В Перми из-за аварии коллектора в Дзержинском районе затопило улицы. Вода поднялась по пояс, сообщают пользователи соцсетей, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел 26 марта. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что у большегрузов почти полностью скрываются под водой колеса, что касается легковушек - они оказались затоплены почти полностью.

Судя по информации пользователей, в зону затопления попали несколько улиц - Заводская, Трамвайная, Вишерская и Деревообделочная.

"Из-за коммунальной аварии Новогора у нас затопило склады на Заводской, 55. Здесь и мебель, и различные сыпучие материалы, база связистов, есть риск, что мкр Парковый останется без интернета. Вода только прибывает. Вчера во многих пабликах писали о потопе на Деревообделочной, у них также вода стоит. Все пытаются спасти что-то своими силами, никакие службы не реагируют", - пишут предприниматели в соцсетях.

В компании "Новогор-Прикамье" прокомментировали ситуацию. Как сообщили Накануне.RU, в связи с аномальным потеплением, активным таянием снега и несовершенной системой городской ливневой канализации, в которую должны попадать талые воды, нагрузка на систему хозяйственно-бытовой канализации достигла пиковых значений. В результате на наиболее изношенных участках железобетонного коллектора в Дзержинском районе вчера произошло разрушение свода и выход сточных вод на поверхность.

Ремонтные работы на коллекторе на улице Вишерской в Перми(2026)|Фото: Новогор-Прикамье

В "Новогор-Прикамье" уточнили, что на улице Вишерской со вчерашнего дня работают бригады и подрядчики "Новогора". Ведется расчистка тяжелой спецтехникой. Работы осложнены большим объемом воды из-за невозможности переключить стоки. Разрушение свода коллектора произошло также на участке по улице Трамвайной. Участок огорожен, к работам приступят после согласования земляных раскопок со всеми городскими службами.

"Мы делаем все возможное для восстановления работы системы. Бригады и специалисты работают круглосуточно. Максимальную поддержку оказывают подрядчики — компания обеспечивает их всеми необходимыми материалами и оборудованием", - прокомментировал технический директор "Новогор-Прикамье" Алексей Политов.

Теги: авария, коллектор, потоп


